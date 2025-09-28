MotoGp ordine d’arrivo del Gp Giappone e classifica del Mondiale

(Adnkronos) – Marc Marquez è campione del mondo di MotoGp 2025. Il pilota spagnolo della Ducati ha festeggiato oggi, domenica 28 settembre, il nono titolo della sua carriera grazie al secondo posto conquistato nel Gran Premio del Giappone, vinto dall'altra Ducati di Pecco Bagnaia. Terzo Joan Mir, seguito dai piloti italiani Marco Bezzecchi e Fabio . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: motogp - ordine

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Germania 2025

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Germania 2025: Marc Marquez precede Bezzecchi, Bagnaia indietro

Ordine d’arrivo MotoGP, GP Germania 2025: dominio di Marc Marquez al Sachsenring, Bagnaia sul podio

'``````! Pecco dominatore assoluto della Sprint L'ORDINE D'ARRIVO https://tinyurl.com/SprintMotegiFB #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #JapaneseGP #Bagnaia #Ducati - X Vai su X

MotoGp, ordine d'arrivo del Gp San Marino e la classifica del Mondiale Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Ordine d’arrivo MotoGP, GP Giappone 2025: risultati e classifica gara - Il Motomondiale 2025 ha visto concludersi domenica 28 settembre il fine settimana del GP del Giappone, con la consueta gara lunga, che si è disputata ... Riporta oasport.it

MotoGp Giappone, la gara in diretta: vince Bagnaia, Marquez secondo festeggia il Mondiale. Festa Ducati, Bezzecchi 4° - Bagnaia resta davanti, Matrquez secondo pregusta il Mondiale. corriere.it scrive