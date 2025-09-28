MotoGP oggi in tv GP Giappone 2025 | orari 28 settembre streaming programma TV8 e Sky

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, domenica 28 settembre, andrà in scena il GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato del Motegi   assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Francesco Bagnaia vorrà concede il bis. Nella Sprint Race di ieri  il piemontese ha fatto centro con la sua Ducati e le intenzioni sono quelle di replicare. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 7.00 Pecco si è ritrovato in terra nipponica. Le modifiche apportate alla sua Rossa nel corso dei test di Misano hanno dato al centauro italiano quelle sicurezze alla guida che per l’intero 2025 non ha avuto. 🔗 Leggi su Oasport.it

motogp oggi in tv gp giappone 2025 orari 28 settembre streaming programma tv8 e sky

© Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Giappone 2025: orari 28 settembre, streaming, programma TV8 e Sky

In questa notizia si parla di: motogp - oggi

Quando MotoGP e F1 oggi (5 settembre): orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Quando MotoGP e F1 oggi (6 settembre): orari qualifiche e Sprint, streaming, programma TV8 e Sky

Quando MotoGP e F1 oggi (7 settembre): orari gare, streaming, diretta Sky, differita TV8

motogp oggi tv gpMotoGP oggi, orari TV del GP Giappone su TV8 e Sky: dove vederla in diretta e streaming, Bagnaia in pole - Oggi la MotoGP in pista sul circuito di Motegi per la gara del GP del Giappone: partenza in programma alle ore 7:00 italiane ... Scrive fanpage.it

motogp oggi tv gpDiretta MotoGp/ Streaming gara live video tv, orario GP Giappone 2025 Motegi (oggi 28 settembre) - Diretta MotoGp streaming gara GP Giappone 2025 Motegi live video tv oggi domenica 28 settembre: orario, cronaca, podio e ordine d’arrivo. Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Motogp Oggi Tv Gp