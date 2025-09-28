Oggi, domenica 28 settembre, andrà in scena il GP del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato del Motegi assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Francesco Bagnaia vorrà concede il bis. Nella Sprint Race di ieri il piemontese ha fatto centro con la sua Ducati e le intenzioni sono quelle di replicare. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 7.00 Pecco si è ritrovato in terra nipponica. Le modifiche apportate alla sua Rossa nel corso dei test di Misano hanno dato al centauro italiano quelle sicurezze alla guida che per l’intero 2025 non ha avuto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP oggi in tv, GP Giappone 2025: orari 28 settembre, streaming, programma TV8 e Sky