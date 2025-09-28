MotoGp Marquez di nuovo campione 2000 giorni dopo | Inizia la mia seconda vita
Motegi, 28 settembre 2025 – E’ iniziata la seconda vita di Marc Marquez. Il nono titolo mondiale, conquistato aritmeticamente con il secondo posto a Motegi in Giappone, chiude un periodo difficile, partito con l’infortunio a Jerez nel 2020 in piena pandemia e fatto di quattro operazioni al braccio. Dopo tante complicazioni sia fisiche che tecniche, con una Honda caduta in crisi, Marquez ha ritrovato se stesso in Ducati, prima in Gresini e poi nel team ufficiale con cui ha conquistato il mondiale 2184 giorni dopo l’ultimo. Sono nove, come Valentino Rossi, ma con questa prepotenza Marc ne potrebbe vincere altri e arrivare in doppia cifra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
