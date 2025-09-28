MotoGP Marco Bezzecchi | L’incidente di ieri è stato una brutta botta ho fatto comunque un’ottima gara

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude con la vittoria di Francesco Bagnaia il Gran Premio del Giappone 2025, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale. Il centauro italiano, dopo aver dominato la Sprint Race, completa a Motegi un weekend perfetto conquistando anche la gara lunga e scacciando via i problemi che hanno condizionato la sua stagione. L’azzurro ritrova il successo che mancava dal GP dell’America. Seconda posizione per l’altra Ducati Factory di Marc Marquez (+4.1) che conquista così il nono Mondiale della sua carriera, il settimo nella classe regina. Completa il podio la Honda di Joan Mir (+6.8), molto veloce durante tutto il weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it

motogp marco bezzecchi l8217incidente di ieri 232 stato una brutta botta ho fatto comunque un8217ottima gara

© Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “L’incidente di ieri è stato una brutta botta, ho fatto comunque un’ottima gara”

In questa notizia si parla di: motogp - marco

MotoGP, Marco Bezzecchi: “Sachsenring è una pista particolare, ma mi è sempre piaciuta”

MotoGP, Marco Bezzecchi: “Un’altra pista rispetto alla FP2, la Sprint sarà difficile”

MotoGP, Marco Bezzecchi: “Mi sarei divertito di più con un giro in meno, Marquez è stato bravo”

motogp marco bezzecchi l8217incidenteMotoGP, Marco Bezzecchi: “L’incidente di ieri è stato una brutta botta, ho fatto comunque un’ottima gara” - Si conclude con la vittoria di Francesco Bagnaia il Gran Premio del Giappone 2025, diciassettesimo appuntamento del Motomondiale. Si legge su oasport.it

MotoGP, Aprilia: Martin si rompe la clavicola, contusione per Bezzecchi. Le news - Nel VIDEO il responsabile stampa Aprilia, Antonio Boselli, fa un punto a Sky Sport delle condizioni di Jorge Martin e Marco Bezzecchi dopo l'incidente alla prima curva di Motegi. Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Marco Bezzecchi L8217incidente