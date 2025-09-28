MotoGP Marc Marquez torna campione del mondo dopo 2.184 giorni

“Ho sbagliato, ho lottato e adesso sono in pace con me stesso”: 2.184 giorni dopo l’ultimo titolo, Marc Marquez è ancora campione del mondo. Nove volte campione del mondo. Si possono avere molti dubbi sull’uomo Marquez, ma nessuno potrà mai mettere in discussione le sue qualità in pista. E neppure la sua forza mentale, indispensabile per risalire dal buco nero dove era finito dopo gli infortuni che lo hanno fermato nel 2020, infortuni che avrebbero spezzato piloti meno forti di testa, un ritorno affrettato dopo la frattura di un omero. Marc invece ha avuto la forza di ricominciare, di rimettersi in gioco ripartendo lontano da quella che era sempre stata la sua casa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

