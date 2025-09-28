MotoGP Marc Marquez torna campione del mondo dopo 2.184 giorni
“Ho sbagliato, ho lottato e adesso sono in pace con me stesso”: 2.184 giorni dopo l’ultimo titolo, Marc Marquez è ancora campione del mondo. Nove volte campione del mondo. Si possono avere molti dubbi sull’uomo Marquez, ma nessuno potrà mai mettere in discussione le sue qualità in pista. E neppure la sua forza mentale, indispensabile per risalire dal buco nero dove era finito dopo gli infortuni che lo hanno fermato nel 2020, infortuni che avrebbero spezzato piloti meno forti di testa, un ritorno affrettato dopo la frattura di un omero. Marc invece ha avuto la forza di ricominciare, di rimettersi in gioco ripartendo lontano da quella che era sempre stata la sua casa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: motogp - marc
MotoGP, Marc Marquez e “Il Sorpasso” ai danni di Valentino Rossi. Può vincere più del Dottore?
Marc Marquez ribalta la MotoGP: ora cambia tutto
MotoGP, copione già scritto o colpo di scena? Marc Marquez arriva al Sachsenring con un doppio filotto vincente da allungare…
Marc Marquez è campione del mondo #MotoGp Max Biaggi? #nonstopnews LIVE https://play.rtl.it/live/1/radiovisione/… - X Vai su X
Marc Márquez a Motegi ha il primo matchpoint per il titolo MotoGP Il pilota numero 93 di Ducati deve perdere meno di sette punti da Alex Márquez per laurearsi campione del mondo 2025 ed eguagliare così Valentino Rossi Tutte le combinazioni A c - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP, Marc Marquez torna campione del mondo dopo 2.184 giorni - Si possono avere molti dubbi sull’uomo Marquez, ma nessuno potrà mai mettere in discussione le sue qualità in pista. ilfoglio.it scrive
MotoGP | GP Giappone 2025, gara: Bagnaia vince (con brivido), Marc Marquez è campione del mondo! - Il Gran Premio del Giappone 2025 lo ha coronato campione per la nona volta in carriera, raggiungendo Valentino ... Da p300.it