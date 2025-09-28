MotoGP Marc Marquez il migliore nel warm-up a Motegi 6° Francesco Bagnaia
Marc Marquez ha messo sul tavolo le proprie intenzioni in vista del GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Lo spagnolo, sulla Ducati, vuole chiudere la partita del campionato definitivamente e il modo in cui ha terminato il warm-up è un indicatore chiaro dei suoi propositi. Marquez è stato il più veloce dell’ultimo turno di prove a precedere la gara (ore 07.00 italiane il via) col crono di 1:43.755. Alle sue spalle si sono classificati l’altro spagnolo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), distanziato di 0.356, e l’Aprilia di Marco Bezzecchi (+0.366). Romagnolo in cerca di rivincite dopo essere stato coinvolto suo malgrado ieri nell’incidente in curva-1, poco dopo il via, innescato dal suo compagno di squadra Jorge Martin, infortunatosi in maniera importante alla spalla. 🔗 Leggi su Oasport.it
