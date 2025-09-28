MotoGP Luigi Dall’Igna | Marquez scelta giusta Svolta di Pecco? Non conta capire ma far andare forte la moto
Da una parte il titolo iridato conquistato da Marc Marquez, dall’altra la gioia di aver ritrovato la serenità di un altro pilota, Francesco Bagnaia, reduce da una incoraggiante doppietta. Adesso gongola, e non potrebbe fare altrimenti, il Direttore Generale della Ducati Luigi Dall’Igna, intercettato dai microfoni di Sky Sport Italia proprio durante i grandi festeggiamenti in casa Borgo Panigale, intenta a celebrare in quel d Motegi (teatro del GP del Giappone) le gesta dello spagnolo che, al primo anno in sella alla rossa, ha messo in bacheca la nona vittoria di un Mondiale dopo tanti anni di digiuno. 🔗 Leggi su Oasport.it
MotoGP, Luigi Dall'Igna: "I numeri parlano per Marquez. Bagnaia chiude il suo miglior weekend dell'anno"
MotoGP, Luigi Dall'Igna: "La Ducati GP25 uguale alla GP24 e il modello vecchio migliora anche senza evoluzioni!"
MotoGP, Luigi Dall'Igna: "Dispiaciuto per Bagnaia, dobiamo analizzare i dati"
