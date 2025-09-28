MotoGP Joan Mir è raggiante | Un podio che mi ripaga di tanta sofferenza Ora vogliamo ripeterci

Festeggiano Pecco Bagnaia (per la vittoria) e Marc Marquez (per il titolo iridato) ma il più felice di tutti, per assurdo, è Joan Mir. Lo spagnolo, infatti, è raggiante dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio del Giappone, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Motegi il pilota spagnolo ha centrato un risultato che non viveva dal Gran Premio del Portogallo del 2021, andando a chiudere un lungo incubo sportivo. La vittoria è andata ad uno splendido Pecco Bagnaia davanti a Marc Marquez e proprio a Joan Mir. Al termine della gara odierna il pilota del team Honda HRC ha raccontato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sport: “ Sono davvero contentissimo – sorride – Sto provando una grande emozione. 🔗 Leggi su Oasport.it

