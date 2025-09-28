MotoGP Giappone le pagelle | Bagnaia ritrovato col brivido 9 Marc Marquez fenomenale 9 Mir rinato 7,5
È Pecco Bagnaia a vincere il GP del Giappone di MotoGP. Alle sue spalle Marc Marquez e Joan Mir. Lo spagnolo in Ducati si laurea così campione del mondo per la nona. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: motogp - giappone
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming
MotoGP, Marc Marquez: “Bezzecchi è stato strepitoso. Giappone? Vediamo di chiudere il Campionato”
MotoGP, GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre a Motegi
MotoGp, Marquez: "Ora sono in pace con me stesso. E' stato difficilissimo, ho fatto tanti errori ma sono tornato" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/moto/2025/09/28/motogp-in-giappone-vince-bagnaia-marc-marquez-e-campione-del-mondo_bd775d8 - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle GP Giappone 2025 MotoGP: Bagnaia rinasce, Marquez padrone, Mir ridà speranza alla Honda - - X Vai su X
MotoGP Giappone 2025, le pagelle di Motegi - Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP del Giappone a Motegi: Bagnaia e Marquez: dominio rosso! Come scrive motorbox.com
Pagelle GP Giappone 2025 MotoGP: Bagnaia rinasce, Marquez padrone, Mir ridà speranza alla Honda - PAGELLE GP GIAPPONE MOTOGP 2025 Domenica 28 settembre FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory) 10: una gara e un weekend impeccabili. Segnala oasport.it