MotoGp Bagnaia vince in Giappone ma la festa è di Marquez | Marc campione
(Adnkronos) – Pecco Bagnaia vince il Gran Premio del Giappone, Marc Marquez conquista il Mondiale di MotoGp. Oggi, domenica 28 settembre, è doppia festa in casa Ducati, che può celebrare il ritorno del pilota italiano, che dopo la Sprint di ieri porta a casa anche la gara lunga sul circuito di Motegi precedendo proprio il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
