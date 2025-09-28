MotoGP Bagnaia trionfa in Giappone Marc Márquez secondo ma festeggia in anticipo il nono titolo mondiale | Ora sono in pace
Giornata storica per la MotoGP a Motegi. Francesco Bagnaia ha conquistato il Gran Premio del Giappone, regalando alla Ducati un’altra vittoria di prestigio. Alle sue spalle è arrivato Marc Márquez, che grazie al secondo posto si è assicurato con largo anticipo il titolo iridato 2025, il nono della sua carriera. Terzo gradino del podio per Joan Mir. «È difficilissimo parlare, ricordo quello che è successo ma voglio godermi il momento. È stato difficilissimo, sono tranquillo, adesso mi sento in pace in con me stesso. Ho fatto tanti errori nella mia carriera come quello di tornare troppo presto e ho lottato e sono tornato a vincere e adesso sono in pace con me stesso». 🔗 Leggi su Open.online
