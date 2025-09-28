MotoGP Bagnaia trionfa a Motegi Marquez è campione del mondo
Pecco Bagnaia torna alla vittoria nel GP del Giappone ma da Motegi arriva il verdetto più importante: Marc Marquez è il nuovo campione del mondo della classe MotoGP a cinque gran premi dal termine della stagione. Si tratta della nona vittoria in carriera nel Motomondiale, la settima nella classe regina. Al pilota spagnolo è bastato arrivare secondo per trionfare in virtù del sesto posto finale del fratello Alex. Festa totale per la Ducati, con la vittoria di Bagnaia che archivia un periodo nerissimo. Completa il podio Joan Mir con la Honda, terzo davanti all'Aprilia di Marco Bezzecchi. La gara è stata dominata da un rigenerato Bagnaia, che nonostante qualche problema al motore e le continue fumate dallo scarico ha così completato la doppietta dopo la vittoria nella Sprint di sabato scrollandosi di dosso una stagione da incubo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
