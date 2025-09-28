MotoGp Bagnaia da sogno domina il circuito | Marquez solo secondo ma è campione del mondo
A nove giri dalla fine, poi, succede l'impensabile. Bagnaia inizia a perdere grandi fumate dallo scarico. Il ritmo resta ottimo, ma in casa Ducati inizia a crescere la preoccupazione. Pecco conclude comunque in prima posizione, regalando alla Ducati un sogno doppio e unico nel suo genere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
