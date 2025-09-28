MotoGP Ai Ogura costretto a rinunciare al GP del Giappone
Una scelta obbligata. Costretto a rinunciare alla gara di casa il giapponese Ai Ogura, centauro dell’ Aprilia Trackhouse. Nella domenica di Motegi, sul tracciato di proprietà della Honda, il rookie nipponico avrebbe voluto ben figurare, ma dovrà rimanere a guardare. Il team ha annunciato che il pilota giapponese non prenderà parte alla gara lunga di oggi per quanto era accaduto a Misano. Sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, Ogura era caduto nei primi giri, dovendo fare i conti con le conseguenze del crash. Ci ha provato l’alfiere della squadra “clienti” di Noale a guidare davanti al proprio pubblico, ma il dolore è aumentato a tal punto da costringerlo a ritirarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it
