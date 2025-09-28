MotoGP a Motegi vince Bagnaia ma festeggia anche Marquez | lo spagnolo è campione per la nona volta

Pecco Bagnaia bissa il successo della sprint di ieri ma Marquez, secondo, festeggia. Lo spagnolo è nove volte campione (7 in MotoGP). Pecco Bagnaia esce dal tunnel di delusioni e festeggia dopo un anno complicato. L’italiano della Ducati bissa il successo della Sprint Race del sabato e domina il GP di Motegi, partendo al comando e concludendo la gara al primo posto. A festeggiare non è solo Bagnaia ma anche Marc Marquez: lo spagnolo ha sfruttato il primo match point per festeggiare il suo nono titolo mondiale, eguagliando Valentino Rossi in questo record. MotoGP, Bagnaia vince col brivido: Marquez secondo davanti a Mir. 🔗 Leggi su Sportface.it