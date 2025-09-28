MotoGP a Motegi trionfa Bagnaia Marc Marquez secondo è campione del mondo

Feedpress.me | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Bagnaia ha vinto il gp del Giappone, secondo Marc Marquez, che è il nuovo campione del mondo della classe MotoGP a cinque gran premi dal termine della stagione. Terzo Joan Mir. Sono nove i titoli iridati nella carriera di Marquez, sette nella classe regina. 🔗 Leggi su Feedpress.me

motogp a motegi trionfa bagnaia marc marquez secondo 232 campione del mondo

© Feedpress.me - MotoGP, a Motegi trionfa Bagnaia. Marc Marquez (secondo) è campione del mondo

In questa notizia si parla di: motogp - motegi

MotoGP, GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre a Motegi

MotoGP, pronta la festa di Marc Marquez. La Restaurazione si compirà a Motegi come con Valentino Rossi nel 2008?

Orari MotoGp Giappone 2025: come seguire in tv il Gp. I segreti del circuito di Motegi

motogp motegi trionfa bagnaiaMotoGP | Doppio ritorno a Motegi: vince Bagnaia e Marquez è campione ed eguaglia Rossi - E' festa Ducati in Giappone con Pecco che completa una bellissima doppietta col brivido di uno scarico fumante, ma oggi è la giornata di Marquez, che con il secondo posto torna sul trono iridato dopo ... Secondo it.motorsport.com

motogp motegi trionfa bagnaiaMotoGP, a Motegi trionfa Bagnaia. Marc Marquez (secondo) è campione del mondo - Francesco Bagnaia ha vinto il gp del Giappone, secondo Marc Marquez, che è il nuovo campione del mondo della classe MotoGP a cinque gran premi dal termine ... Lo riporta gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Motegi Trionfa Bagnaia