MotoGP a Motegi trionfa Bagnaia Marc Marquez secondo è campione del mondo

Francesco Bagnaia ha vinto il gp del Giappone, secondo Marc Marquez, che è il nuovo campione del mondo della classe MotoGP a cinque gran premi dal termine della stagione. Terzo Joan Mir. Sono nove i titoli iridati nella carriera di Marquez, sette nella classe regina. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - MotoGP, a Motegi trionfa Bagnaia. Marc Marquez (secondo) è campione del mondo

