MotoGP a Motegi trionfa Bagnaia Marc Marquez secondo è campione del mondo ed eguaglia Valentino Rossi

Marc Marquez è tornato. Dopo sei anni di attesa il 32enne di Cervera conquista il nono titolo mondiale della carriera, settimo in top class, eguagliando i trionfi di Valentino Rossi. Decisivo il secondo posto alle spalle di Pecco Bagnaia nel Gran Premio del Giappone, che incorona il Cabroncito campione con ben cinque gare d’anticipo. Un’annata 2025 dominata e condotta dall’inizio alla fine:. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - MotoGP, a Motegi trionfa Bagnaia. Marc Marquez (secondo) è campione del mondo ed eguaglia Valentino Rossi

In questa notizia si parla di: motogp - motegi

MotoGP, GP Giappone 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 26-28 settembre a Motegi

MotoGP, pronta la festa di Marc Marquez. La Restaurazione si compirà a Motegi come con Valentino Rossi nel 2008?

Orari MotoGp Giappone 2025: come seguire in tv il Gp. I segreti del circuito di Motegi

Le foto più belle della Sprint Race del GP di Motegi #JapaneseGP #MotoGP #Motorionline nella nostra gallery! - Clicca qui https://motograndprix.motorionline.com/foto/2025/MotoGP_Motegi/Sprint_Race/ - facebook.com Vai su Facebook

Mir quarto nella Sprint di Motegi: "Periodo difficile, ma i risultati stanno arrivando" #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #JapaneseGP #Mir #Honda - X Vai su X

MotoGP, Bagnaia trionfa a Motegi. Marquez è campione del mondo - Al pilota spagnolo basta il secondo posto per conquistare il titolo mondiale. Riporta msn.com

MotoGP, a Motegi trionfa Bagnaia. Marc Marquez (secondo) è campione del mondo - Francesco Bagnaia ha vinto il gp del Giappone, secondo Marc Marquez, che è il nuovo campione del mondo della classe MotoGP a cinque gran premi dal termine ... Lo riporta msn.com