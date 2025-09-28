Lo spagnolo David Muñoz si è imposto nel GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di Moto3. Nella minima cilindrata il pilota iberico, in sella alla KTM LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, è riuscito a precedere chi sembrava potesse essere il favorito per la conquista del successo, ovvero il leader del campionato, José Antonio Rueda (KTM Red Bull KTM Ajo) Muñoz ha messo sul tracciato tutta la sua velocità e riuscendo, al termine dei 17 giri previsti, a precedere il connazionale di 1.618 e l’altro spagnolo Máximo Quiles (KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team) di 2.203. A completare la top-5 sono stati l’argentino Valentín Perrone (KTM Red Bull KTM Tech3) a 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, David Muñoz vince a Motegi e precede José Antonio Rueda. 7° Guido Pini