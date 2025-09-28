Moto2 Daniel Holgado trionfa in Giappone 6° Tony Arbolino Celestino Vietti cade

Seconda vittoria dell’anno per lo spagnolo Daniel Holgado nel Mondiale 2025 di Moto2. L’iberico, in sella alla Kalex CFMOTO Power Electronics Aspar Team, si è imposto nel 17° appuntamento del campionato a Motegi (Giappone), imprimendo alla gara un ritmo indiavolato nelle prime tornate e stringendo i denti negli ultimi giri, vista la rimonta furibonda del britannico Jake Dixon. Quest’ultimo, sulla Boscoscuro ELF Marc VDS Racing Team, ha concluso a 1.300, girando su tempi pazzeschi nelle ultime cinque tornate, senza però chiudere il buco come si suol dire in gergo. A completare il podio è stato il brasiliano Diogo Moreira (+5. 🔗 Leggi su Oasport.it

