Moto2 Daniel Holgado trionfa in Giappone 6° Tony Arbolino Celestino Vietti cade
Seconda vittoria dell’anno per lo spagnolo Daniel Holgado nel Mondiale 2025 di Moto2. L’iberico, in sella alla Kalex CFMOTO Power Electronics Aspar Team, si è imposto nel 17° appuntamento del campionato a Motegi (Giappone), imprimendo alla gara un ritmo indiavolato nelle prime tornate e stringendo i denti negli ultimi giri, vista la rimonta furibonda del britannico Jake Dixon. Quest’ultimo, sulla Boscoscuro ELF Marc VDS Racing Team, ha concluso a 1.300, girando su tempi pazzeschi nelle ultime cinque tornate, senza però chiudere il buco come si suol dire in gergo. A completare il podio è stato il brasiliano Diogo Moreira (+5. 🔗 Leggi su Oasport.it
Moto2: Daniel Holgado vola in pole al Montmelò. 15esimo Vietti
Daniel Holgado si è preso la scena nella qualifica di Misano, conquistando la sua seconda pole position consecutiva
Che momento per Daniel Holgado: dopo la vittoria al Montmeló di settimana scorsa, il rookie di Aspar firma anche la prima pole di carriera in Moto2. A sorpresa, lo spagnolo precede di soli 40 millesimi un combattivo Celestino Vietti. A chiudere la prima fila c'è
Dominio totale di Daniel Holgado che a Motegi "straccia" la concorrenza andando a cogliere da rookie il secondo successo in Moto2 dopo quello di Barcellona.
Celestino Vietti trionfa in Moto2 a Misano per il secondo anno consecutivo, volando al comando alla partenza e dominando il GP San Marino.