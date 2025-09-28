Motegi, 28 settembre 2025 – Quattro titoli mondiali piloti consecutivi, undici anni di Gigi Dall’Igna alla guida. L’epoca delle Desmosedici prosegue e continua a riscrivere la storia. Pecco Bagnaia, due volte, Jorge Martin e Marc Marquez sono i piloti che hanno dato a Borgo Panigale la vetta del mondo, il numero uno sulla carena. Se i precedenti tre titoli sono stati tutti lottati, Pecco in rimonta su Quartararo nel 2022 e poi volate tra lui e Martin nel 2023 e 2024, quest’anno Marquez ha dominato in lungo e in largo, mettendo subito le cose in chiaro e dimostrando di essere tornato il fenomeno che era. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Moto gp, Ducati campione. Domenicali: "Storia incredibile. Marquez straordinario"