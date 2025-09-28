Moto GP Bagnaia vince tra le fiamme ma Marquez scrive la storia | 9 titoli come Rossi
Il Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi sarà ricordato come uno degli appuntamenti più emozionanti e significativi della stagione MotoGP. La giornata ha visto l’epica combinazione tra la vittoria autoritaria di Pecco Bagnaia e la consacrazione storica di Marc Marquez, che ha conquistato il suo nono titolo mondiale, pareggiando i conti con il leggendario Valentino Rossi in termini di allori totali. È stata una gara ricca di tensione e simbolismi, un vero e proprio passaggio di consegne in termini di attenzione mediatica, con il trionfo del singolo Gran Premio che si è inchinato al successo di una carriera straordinaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
