Moto Gp | Bagnaia vince in Giappone Marc Marquez è campione del mondo Pecco | Finalmente un week end felice
E' Pecco Bagnaia il vincitore del Gran Premio del Giappone, ma Marc Marquez conquista il Mondiale di MotoGp. Doppia festa in casa Ducati, che può celebrare il ritorno del pilota italiano, che dopo la Sprint di ieri porta a casa anche la gara lunga sul circuito di Motegi precedendo proprio il compagno di scuderia spagnolo, dominatore del motomondiale fin dalla prima gara della stagione e imprendibile per gli avversari, che oggi può festeggiare il nono titolo della carriera L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
