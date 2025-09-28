Motegi doppia festa Ducati | trionfa Bagnaia Marquez chiude il Mondiale

Sbircialanotizia.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gran Premio del Giappone a Motegi ha regalato alla scuderia di Borgo Panigale una combinazione di gioie rare: Francesco “Pecco” Bagnaia regala la vittoria nella gara domenicale, mentre Marc Marquez incassa matematicamente il titolo iridato MotoGp 2025. Una domenica d’oro per Borgo Panigale Il box Ducati si trasforma in un tripudio di applausi e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

motegi doppia festa ducati trionfa bagnaia marquez chiude il mondiale

© Sbircialanotizia.it - Motegi, doppia festa Ducati: trionfa Bagnaia, Marquez chiude il Mondiale

In questa notizia si parla di: motegi - doppia

motegi doppia festa ducatiDoppia festa Ducati a Motegi: vince Bagnaia, Marquez secondo è campione del mondo - Lo spagnolo in lacrime al traguardo: per lui è il nono titolo iridato in carriera: "Adesso sono in pace con me stesso" ... Scrive dueruote.it

motegi doppia festa ducatiMotoGp, Bagnaia vince in Giappone ma la festa è di Marquez: Marc campione - Oggi, domenica 28 settembre, è doppia festa in casa Ducati, che può celebrare il ritorno de ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Motegi Doppia Festa Ducati