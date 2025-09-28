morto il giornalista sportivo furio focolari aveva 78 anni

È morto a 78 anni il giornalista sportivo Furio Focolari. Noto per le sue radiocronache (in particolare dello sci) e storica voce di Radio Radio, era malato da tempo di Sla. Ad annunciare il decesso è stato Ilario Di Giovambattista, direttore di Radio Radio, con un messaggio pubblicato sul proprio profilo ufficiale X. Ciao Furio ora riposa in pace. Aiutaci a sopportare questo immenso dolore e grazie di tutto. #Focolari pic.twitter.comT7fyvxRfoH — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) September 28, 2025 Nato nel 1947 e figlio di Lorenzo Focolari, direttore del quotidiano Umanità, era approdato in Rai nel 1976 dopo un periodo di apprendistato al Corriere dello Sport e gli inizi al Giornale d’Italia. 🔗 Leggi su Lettera43.it

