Morto il giornalista Furio Focolari | indimenticabili le sue telecronache dei successi di Alberto Tomba

È scomparso Furio Focolari, uno dei volti più noti del giornalismo sportivo italiano. Aveva 78 anni e da alcuni mesi combatteva contro la sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Figura storica della radiofonia italiana e voce indimenticabile delle telecronache sciistiche, Focolari si è spento con lucidità e serenità, lasciando un ricordo profondo in chi lo ha conosciuto. Una battaglia affrontata con forza e dignità. Da mesi Furio stava affrontando una delle più dure battaglie della sua vita, sostenuto dall'affetto dei familiari e dei colleghi. La malattia lo aveva colpito duramente, ma la lucidità e il coraggio con cui ha vissuto gli ultimi momenti sono stati motivo di ammirazione per tutti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

