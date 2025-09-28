Morto Furio Focolari il giornalista che ha raccontato agli italiani le imprese di Tomba | aveva 78 anni

Ci lascia il giornalista Furio Focolari, morto oggi, domenica 28 settembre, all’età di 78 anni. Da tempo era malato di Sclerosi laterale amiotrofica. Nato a Roma nel 1947, figlio di Lorenzo, direttore di “Umanità”, seguì il percorso del padre diventando giornalista sportivo. Focolari è noto soprattutto per le sue radiocronache delle imprese sciistiche di Alberto Tomba. Approdò in Rai nel 1976, al Gr3. Iniziò a seguire lo sport come inviato ai Mondiali di calcio di Spagna del 1982. Passato poi alla redazione del Tg2 Sport, fu inviato ai Giochi di Los Angeles 1984. Si occupò, poi, di sci e fu inviato ai mondiali del 1985 a Bormio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morto Furio Focolari, il giornalista che ha raccontato agli italiani le imprese di Tomba: aveva 78 anni

