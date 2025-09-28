Morto Furio Focolari il giornalista che ha narrato le vittorie di Tomba | aveva 78 anni

Era malato di Sla da tempo. Per 20 anni giornalista Rai, aveva cominciato con il calcio e divenne la voce dello sci azzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Morto Furio Focolari, il giornalista che ha narrato le vittorie di Tomba: aveva 78 anni

