Morto Furio Focolari | il giornalismo piange la storica voce dello sci l’amicizia con Alberto Tomba

La lunga e dignitosa lotta contro la Sla. Il mondo del giornalismo sportivo italiano piange Furio Focolari, scomparso all’età di 78 anni dopo una lunga malattia. La sua voce ha accompagnato alcune delle pagine più esaltanti della storia dello sport italiano, in particolare gli anni d’oro dello sci con Alberto Tomba. Malato di Sla, ha affrontato la malattia con dignità e discrezione, continuando fino all’ultimo a coltivare la sua passione per il giornalismo. Ad annunciare la sua morte è stato l’account ufficiale di Radio Radio, emittente romana di cui è stato a lungo direttore e opinionista: “Ciao Furio, è stata una trasmissione che non avremmo voluto chiudere mai”, il messaggio che ha commosso colleghi e ascoltatori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Morto Furio Focolari: il giornalismo piange la storica voce dello sci, l’amicizia con Alberto Tomba

In questa notizia si parla di: morto - furio

È morto Furio Focolari, il giornalista sportivo aveva 78 anni

È morto Furio Focolari

È morto Furio Focolari, la voce che ha fatto sognare l’Italia tra Mondiali, Olimpiadi e Alberto Tomba

Morto Furio Focolari a 78 anni: ha raccontato le imprese di Tomba | Sky Sport Vai su X

Morto Furio Focolari, aveva 78 anni. Giornalista sportivo, ha commentato ogni tipo di sport, in particolare lo sci con i trionfi di Alberto Tomba. - facebook.com Vai su Facebook

È morto Furio Focolari: una vita con la Lazio nel cuore, Tomba e l'amore per lo sport - A 78 anni, malato di Sla, se n'è andato colui che per le nuove generazioni era "solo" un opinionista radiofonico. Si legge su corrieredellosport.it

Carlo Sassi e Furio Focolari, addio all'inventore della Moviola e alla voce di Alberto Tomba - È morto a 95 anni Carlo Sassi, nato a Milano il 1 ottobre 1929, volto noto della della 'Domenica Sportiva' e successivamente di 'Quelli che il calcio' per aver 'portat ... tuttosport.com scrive