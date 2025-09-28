Morto Carlo Sassi il papà della moviola e volto noto di La Domenica Sportiva e Quelli che il calcio

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Addio a Carlo Sassi, il giornalista che introdusse la moviola e cambiò per sempre il modo di raccontare il calcio in TV. 🔗 Leggi su Fanpage.it

morto carlo sassi pap224È morto Carlo Sassi: addio al "papà" della moviola in tv - Trent'anni alla "Domenica Sportiva", avrebbe compiuto novantasei anni a breve. Si legge su corrieredellosport.it

morto carlo sassi pap224Carlo Sassi, morto il giornalista papà della moviola: aveva 95 anni - È morto Carlo Sassi, storica voce della moviola della Domenica Sportiva. msn.com scrive

