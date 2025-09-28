Morto Carlo Sassi il giornalista della moviola | aveva 95 anni
Milano, 28 settembre 2025 – Altro lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Nello stesso giorno in cui è scomparso Furio Focolari, è morto Carlo Sassi. Avrebbe compiuto 96 anni mercoledì prossimo. Nato a Milano, Sassi lavorò dal 1960 alla Domenica Sportiva e introdusse in tv la moviola (inventata da Enzo Tortora che allora conduceva la Ds), che nacque con il gol fantasma di Gianni Rivera nel derby tra Inter e Milan, portandola nelle case degli italiani. Rimase alla DS fino al 1991. Poi condusse con Sandro Ciotti "Quasi Gol" mentre dal 1993 affiancò Fabio Fazio in "Quelli che il calcio". Appassionato di calcio (e con un breve passato da calciatore), Sassi era tifoso della Cremonese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
