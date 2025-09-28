Carlo Sassi, il volto storico della moviola in televisione, è morto oggi all’età di 95 anni. Fu proprio lui a introdurre e rendere celebre, lo strumento che tutte le domenica anima il dibattito e le polemiche tra i tifosi delle diverse squadre. Per chi ne ha memoria e anche qualche capello bianco, un bel po' di decenni fa, quando non esistevano ancora Sky e DAZN e svariate telecamere in campo, per conoscere la risoluzione degli episodi arbitrali più discussi, bisognava attendere la Domenica Sportiva e appunto la voce di Sassi. Pareri precisi e puntuali, forniti con analisi e replay, un raro esempio di pacatezza e competenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto Carlo Sassi, il giornalista che rivoluzionò il calcio in tv con la moviola