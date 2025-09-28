Morto Carlo Sassi il giornalista che inventò la moviola aveva 95 anni

(Adnkronos) – Addio a Carlo Sassi, il giornalista Rai inventore della moviola. Il cronista sportivo se ne va a 95 anni. Volto storico della Domenica sportiva e ospite fisso di Quelli che il calcio.  “La Rai esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Sassi, giornalista e storico volto della Domenica Sportiva. Pioniere dell’uso della . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

morto carlo sassi giornalistaCarlo Sassi, morto il giornalista papà della moviola: aveva 95 anni - È morto Carlo Sassi, storica voce della moviola della Domenica Sportiva. Scrive msn.com

morto carlo sassi giornalistaMorto Carlo Sassi, il giornalista della moviola: aveva 95 anni - Volto storico della Domenica Sportiva aveva introdotto la revisione al rallenty degli episodi controversi della giornata calcistica ... Secondo quotidiano.net

