Morto Carlo Sassi addio al giornalista che inventò la moviola

Non solo Furio Focolari. Il mondo del giornalismo piange anche Carlo Sassi, scomparso a 95 anni: è grazie a lui che venne resa popolare un’innovazione tecnologica che ha cambiato radicalmente le discussioni sul calcio: la moviola, in cui le azioni della partita vengono mostrate al rallentatore e poi commentate, introdotta nel corso della Domenica Sportiva nel 1967. Carlo Sassi (Ansa). Lavorò alla Domenica Sportiva per tre decenni: nel 1967 introdusse la moviola. Entrato in Rai nel 1960 dopo una breve carriera da calciatore e qualche anno in ufficio in banca, Sassi lavorò fin dall’inizio alla DS. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Morto Carlo Sassi, addio al giornalista che inventò la moviola

