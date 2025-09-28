Morta la dottoressa Maddalena Carta | il dolore e la protesta dei medici di famiglia

Medici senza Carriere manifesta a Napoli dopo la scomparsa della collega di 38 anni. Maddalena Carta, un medico di famiglia, è morta. Una giovane donna di 38 anni si è accasciata nel suo ambulatorio, mentre assisteva i suoi pazienti, senza fermarsi. I giorni precedenti aveva avuto dei malori, che lei, pur essendo medico, ha trascurato; perché non aveva tempo: doveva lavorare, assistere i suoi numerosi pazienti, pensare alle richieste ricette, alle richieste di certificati, alle ore di lavoro giornaliere, che sono 10, 12, 14 ore, ogni giorno, che non finiscono mai. Medici senza Carriere ritorna a protestare e manifestare a Napoli, a Palazzo Santa Lucia, sede della Giunta regionale di Regione Campania, per dire NO alle imposizioni ai medici di famiglia, che possono essere anche mortali, come è stato, purtroppo, per Maddalena. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it