Morta dopo trapianto di midollo accusati di falso periti che prosciolsero medici del Bambino Gesù

Sulla morte di Lisa Federico si sono chiuse le indagini nei confronti di due periti. Si tratta dei consulenti che hanno prosciolto i due medici del Bambino Gesù dall'omicidio colposo. Sono accusati di falso e di avere omesso informazioni importanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

morta dopo trapianto midolloMorta dopo trapianto di midollo, accusati di falso periti che prosciolsero medici del Bambino Gesù - Si tratta dei consulenti che hanno prosciolto i due medici del Bambino Gesù dall’omicidio colposo. Riporta fanpage.it

morta dopo trapianto midolloLisa Federico, morta dopo il trapianto: accuse di falso ai periti che fecero prosciogliere i medici del Bambino Gesù - Avrebbero mentito sulla correttezza professionale dei medici Pietro Merli e Maria Rita Pinto al processo sull'om ... Lo riporta msn.com

