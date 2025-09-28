Morta a 17 anni dopo il trapianto arriva il colpo di scena | Proprio loro
L’articolo descrive una svolta significativa nell’inchiesta sulla morte di Lisa Federico, la diciassettenne scomparsa nel 2020 all’ospedale Bambino Gesù di Roma in seguito a un trapianto di midollo. Il procedimento giudiziario per omicidio colposo che vedeva coinvolti alcuni medici della struttura potrebbe essere stato alterato a causa di una presunta falsa perizia. I due consulenti tecnici nominati dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), Benedetto Bruno e Gianluca Marella, sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Roma con l’accusa di falsa perizia. L’avviso di conclusione delle indagini, notificato ai due periti, suggerisce che abbiano mentito sulla correttezza professionale dei medici Pietro Merli e Maria Rita Pinto e che abbiano alterato intenzionalmente diversi elementi tecnici relativi all’intervento di trapianto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: morta - anni
Celeste e Jacopo, due bambini uccisi da un virus: lei morta a 2 anni per un'infezione al cuore, lui (9 anni) aveva subìto un trapianto di fegato
Si perde nel bosco a 92 anni. Ritrovata morta tra i rovi. Wanda stroncata da un malore
Terracina, crolla il tetto del ristorante stellato "Essenza": morta una sommelier di 31 anni, ferite altre 9 persone
Quando leggi la notizia di una ragazzina di 14 ANNI morta dopo un intervento di mastoplastica e lifting ai glutei per gentile omaggio di sua madre, capisci che il mondo intero sta prendendo una deriva pericolosissima. - facebook.com Vai su Facebook
È morta a Cuba, dov’era rifugiata da 40 anni, la rivoluzionaria afroamericana Assata Shakur, membra delle Pantere Nere. Condannata da una giuria di soli bianchi, evase nel 1979, con l’aiuto di Silvia Baraldini e si rifugiò all’Avana. - X Vai su X
Eleonora Chieregato, muore a 17 anni per una malattia autoimmune dopo un malore in treno: negli ultimi mesi la nausea e la stanchezza - La studentessa era in viaggio con alcune amiche quando è svenuta. Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it
Morta a 17 anni in uno scontro, la mamma ai giudici: “Oltre 2 anni senza risposte, è violenza istituzionale” - “Sono passati oltre 2 anni dalla morte di mia figlia, ma non ho ancora risposte dalla Procura. fanpage.it scrive