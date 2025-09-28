Morta a 17 anni dopo il trapianto arriva il colpo di scena | Proprio loro

L’articolo descrive una svolta significativa nell’inchiesta sulla morte di Lisa Federico, la diciassettenne scomparsa nel 2020 all’ospedale Bambino Gesù di Roma in seguito a un trapianto di midollo. Il procedimento giudiziario per omicidio colposo che vedeva coinvolti alcuni medici della struttura potrebbe essere stato alterato a causa di una presunta falsa perizia. I due consulenti tecnici nominati dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), Benedetto Bruno e Gianluca Marella, sono stati iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Roma con l’accusa di falsa perizia. L’avviso di conclusione delle indagini, notificato ai due periti, suggerisce che abbiano mentito sulla correttezza professionale dei medici Pietro Merli e Maria Rita Pinto e che abbiano alterato intenzionalmente diversi elementi tecnici relativi all’intervento di trapianto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

