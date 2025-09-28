Calciomercato Milan, Tomori è stato spesso nei discorsi di una possibile cessione. Con Allegri ha ritrovato fiducia e posto da titolare. Le ultime novità. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Moretto: “Tomori ha la fiducia di Allegri”. Ecco la rivelazione sul suo futuro