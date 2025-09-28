Moratti dimesso dall’ospedale | l’ex presidente si gode da casa la vittoria dell’Inter sul Cagliari!
Sospiro di sollievo per il mondo nerazzurro. La giornata di ieri ha regalato alla famiglia interista una notizia ben più importante della vittoria ottenuta in serata contro il Cagliari. Massimo Moratti, storico presidente dell’ Inter e uomo simbolo del Triplete del 2010, è stato infatti dimesso dall’Istituto Humanitas di Rozzano dopo oltre un mese di ricovero per una grave polmonite. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Moratti ha potuto finalmente seguire la sua amata squadra dal divano di casa, dopo 32 giorni passati in ospedale, di cui diversi in terapia intensiva con intubazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
