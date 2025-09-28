Moratti dimesso dall’ospedale | l’ex presidente si gode da casa la vittoria dell’Inter sul Cagliari!

Internews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sospiro di sollievo per il mondo nerazzurro. La giornata di ieri ha regalato alla famiglia interista una notizia ben più importante della vittoria ottenuta in serata contro il Cagliari. Massimo Moratti, storico presidente dellInter e uomo simbolo del Triplete del 2010, è stato infatti dimesso dall’Istituto Humanitas di Rozzano dopo oltre un mese di ricovero per una grave polmonite. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Moratti ha potuto finalmente seguire la sua amata squadra dal divano di casa, dopo 32 giorni passati in ospedale, di cui diversi in terapia intensiva con intubazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

moratti dimesso dall8217ospedale l8217ex presidente si gode da casa la vittoria dell8217inter sul cagliari

© Internews24.com - Moratti dimesso dall’ospedale: l’ex presidente si gode da casa la vittoria dell’Inter sul Cagliari!

In questa notizia si parla di: moratti - dimesso

Massimo Moratti dimesso dall'ospedale: è a casa

Massimo Moratti dimesso dall’ospedale dopo un mese di ricovero per una polmonite

Massimo Moratti è stato dimesso dopo il ricovero a causa della polmonite

Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva a Milano per una polmonite: l'ex presidente dell'Inter è intubato - Massimo Moratti, a sua volta, acquistò il club nerazzurro nel 1995 da Ernesto Pellegrini, per poi ... Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Moratti Dimesso Dall8217ospedale L8217ex