monza va ancora in bianco debutto amaro per blv

di Alessandro Stella MONZA La prima presenza in gare ufficiali della neo-proprietaria Lauren Crampsie del fondo BLV si rivela un’esperienza amara. Un Monza rimaneggiato, sfortunato ma anche prevedibile e sprecone cade 1-0 (gol di Varas ) a sorpresa in casa col Padova. Secondo ko in campionato per i biancorossi, ancora contro una neopromossa, che perdono l’imbattibilità casalinga e scivolano al nono posto. Male Colpani e l’attacco titolare. La mancanza di una proposta di gioco resta un elemento preoccupante e l’arrivo dei difficili match ravvicinati contro Empoli e Catanzaro rischia di complicare il tutto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

