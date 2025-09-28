Monza, 28 Settembre 2025 - Polizia di Stato e Polizia Locale di Monza svolgono controlli straordinari sulla movida nel centro di Monza: identificate 59 persone, controllati locali frequentati da minori, elevate sanzioni per assunzione di hashish. È successo nella serata di sabato 27 settembre quando le strade del centro storico sono state presidiate da personale della Questura di Monza e della Brianza e dalla Polizia Locale di Monza, impegnati insieme all’unità cinofila, il nucleo motociclisti e la polizia annonaria del Comando Polizia locale di Monza. Il bilancio dell’operazione: 59 persone identificate, di cui 12 già note alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, controlli nei luoghi della movida del sabato sera