Monza controlli nei luoghi della movida del sabato sera
Monza, 28 Settembre 2025 - Polizia di Stato e Polizia Locale di Monza svolgono controlli straordinari sulla movida nel centro di Monza: identificate 59 persone, controllati locali frequentati da minori, elevate sanzioni per assunzione di hashish. È successo nella serata di sabato 27 settembre quando le strade del centro storico sono state presidiate da personale della Questura di Monza e della Brianza e dalla Polizia Locale di Monza, impegnati insieme all’unità cinofila, il nucleo motociclisti e la polizia annonaria del Comando Polizia locale di Monza. Il bilancio dell’operazione: 59 persone identificate, di cui 12 già note alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: monza - controlli
E' stato avviato nei giorni scorsi il programma di controlli congiunti nei cantieri edili presenti nel territorio di #Monza. Per i primi quattro cantieri edili sottoposti a verifica in diversi #quartieri cittadini - Regina Pacis-San Donato, Libertà e San Rocco - non sono e Vai su X
#monzanews #sicurezza #polizialocale #lavoro #cantieriedilizi E' stato avviato nei giorni scorsi il programma di controlli congiunti nei cantieri edili presenti nel territorio di #Monza. Per i primi quattro cantieri edili sottoposti a verifica in diversi #quartieri citt - facebook.com Vai su Facebook
Monza, controlli nei luoghi della movida del sabato sera - Ad eseguirli gli uomini della Questura di Monza e Brianza e quelli della Polizia locale monzese. Lo riporta ilgiorno.it
Stretta sulla malamovida: droga sequestrata e locali passati al setaccio - L’operazione, spiegano da Questura e Comando di Polizia Locale, rientra nel piano di controlli mirati avviati per rendere la città più sicura, soprattutto nei luoghi della movida. mbnews.it scrive