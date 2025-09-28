di Giustino Bonci Terzo impegno in otto giorni per l’Aquila che oggi pomeriggio alle 15 affronterà al Brilli Peri lo Sporting Trestina. E se l’obiettivo dei padroni di casa è quello di bissare il primo successo in campionato, centrato con una prova di qualità e temperamento mercoledì passato con il Seravezza, gli ospiti meditano di riscattare l’immeritata sconfitta casalinga subita dal Foligno nel turno infrasettimanale. Entrambe le squadre si presentano all’appuntamento lamentando defezioni sicure o probabili. Gli umbri degli ex Simone Calori e Edoardo Priore, non potranno schierare l’infortunato Proietti Zolla, mentre tra i rossoblù, oltre agli indisponibili noti Francalanci, Nannini e Casagni, sono in dubbio Esmeraldo Kondaj e Lorenzo Boncompagni, due dei protagonisti assoluti della vittoria di metà settimana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Montevarchi punta al bis. E Marmorini modifica i piani