Montevarchi punta al bis E Marmorini modifica i piani
di Giustino Bonci Terzo impegno in otto giorni per l’Aquila che oggi pomeriggio alle 15 affronterà al Brilli Peri lo Sporting Trestina. E se l’obiettivo dei padroni di casa è quello di bissare il primo successo in campionato, centrato con una prova di qualità e temperamento mercoledì passato con il Seravezza, gli ospiti meditano di riscattare l’immeritata sconfitta casalinga subita dal Foligno nel turno infrasettimanale. Entrambe le squadre si presentano all’appuntamento lamentando defezioni sicure o probabili. Gli umbri degli ex Simone Calori e Edoardo Priore, non potranno schierare l’infortunato Proietti Zolla, mentre tra i rossoblù, oltre agli indisponibili noti Francalanci, Nannini e Casagni, sono in dubbio Esmeraldo Kondaj e Lorenzo Boncompagni, due dei protagonisti assoluti della vittoria di metà settimana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: montevarchi - punta
Il Montevarchi trova la prima vittoria in campionato contro il Seravezza Pozzi. Al Brilli Peri finisce 3-2. - facebook.com Vai su Facebook
Montevarchi punta al bis. E Marmorini modifica i piani - Terzo impegno in otto giorni per l’Aquila che oggi pomeriggio alle 15 affronterà al Brilli Peri lo Sporting Trestina. Secondo msn.com
Montevarchi all’assalto. L’ex Marmorini ci prova contro il San Donato - "L’esperienza da allenatore del San Donato fa parte del bagaglio personale che ciascuno di noi si porta dietro, ma per me il debutto al Brilli Peri sarà soprattutto un motivo di orgoglio. lanazione.it scrive