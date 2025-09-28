Montese piange John Betti Non dimenticò mai le sue radici

"Proveniente da umili origini, si distinse nell’ industria automobilistica e nel servizio pubblico. Per tutta la vita donò il suo talento e tempo lavorando in fondazioni no-profit, promuovendo iniziative tese a migliorare la vita degli altri". Così ha scritto The Wall Street Journal di John Betti, figlio di Luigi Betti e Ida Dallari, di Maserno di Montese, emigrati negli Stati Uniti d’America agli inizi del Novecento, sottolineando che nel 2010 gli era stata concessa la cittadinanza onoraria dal Comune di Montese "della quale era molto orgoglioso". É morto il 14 agosto a North Palm Beach, in Florida, e martedì nel cimitero a Southfield, nel Michigan, dove riposa, si svolgerà una funzione funebre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

