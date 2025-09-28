Montenero di Bisaccia tragedia sulla SP 55 | muore una ragazza incinta di 25 anni
Una giovane vita spezzata, e con essa quella che stava per nascere. È il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in contrada San Biase, lungo la Provinciale 55 che collega il ponte sul Trigno alla Statale 157. Per cause ancora in corso di accertamento, una Golf è uscita di strada, impattando violentemente contro la base in cemento di un bocchettone per l’irrigazione dei terreni agricoli. L’auto è stata sbalzata per diversi metri, con un impatto devastante. A perdere la vita sul colpo è stata una donna di 25 anni, residente a Montenero, incinta di otto mesi e che oggi avrebbe festeggiato il compleanno. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
