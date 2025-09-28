Montenero di Bisaccia Ilaria Forgione muore in un incidente nel giorno del compleanno | era incinta

Notizieaudaci.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tragedia sulla SP55: la venticinquenne era all’ottavo mese di gravidanza. Un pomeriggio di dolore immenso a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Domenica 28 settembre, lungo la strada provinciale 55, un’auto si è ribaltata provocando la morte di Ilaria Forgione, 25 anni, incinta all’ottavo mese. Per un tragico scherzo del destino la giovane è deceduta nel giorno del suo compleanno. La giovane viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf insieme al compagno e a un 16enne. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo ha urtato un muretto in cemento ed è finito fuori strada, ribaltandosi più volte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

montenero di bisaccia ilaria forgione muore in un incidente nel giorno del compleanno era incinta

© Notizieaudaci.it - Montenero di Bisaccia, Ilaria Forgione muore in un incidente nel giorno del compleanno: era incinta

In questa notizia si parla di: montenero - bisaccia

Montenero di Bisaccia (Campobasso), auto si ribalta: muore 25enne incinta

Montenero di Bisaccia, tragedia sulla SP 55: muore una ragazza incinta di 25 anni

Meteo Montenero Di Bisaccia - Previsioni a lungo termine - Il grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Secondo ilmeteo.it

Spiagge 'abili' inaugurate a Campomarino e Montenero di Bisaccia - Sono state inaugurate nel fine settimana a Campomarino, a Montenero di Bisaccia e a Petacciato le spiagge abili, strutture balneari sugli arenili liberi in grado di accogliere le persone con ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Montenero Bisaccia Ilaria Forgione