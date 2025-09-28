Montenero di Bisaccia Ilaria Forgione muore in un incidente nel giorno del compleanno | era incinta
La tragedia sulla SP55: la venticinquenne era all’ottavo mese di gravidanza. Un pomeriggio di dolore immenso a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Domenica 28 settembre, lungo la strada provinciale 55, un’auto si è ribaltata provocando la morte di Ilaria Forgione, 25 anni, incinta all’ottavo mese. Per un tragico scherzo del destino la giovane è deceduta nel giorno del suo compleanno. La giovane viaggiava a bordo di una Volkswagen Golf insieme al compagno e a un 16enne. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo ha urtato un muretto in cemento ed è finito fuori strada, ribaltandosi più volte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
