Montenero di Bisaccia Campobasso auto si ribalta | muore 25enne incinta
Il compagno e il minore che si trovava sul sedile posteriore sono stati trasportati in ospedale e non sono in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Auto si ribalta a Montenero di Bisaccia, un morto e due feriti - Un' auto con tre persone a bordo si è ribaltata per cause in corso di accertamento ... Scrive rainews.it
Tragedia a Montenero di Bisaccia: muore a 25 anni in un incidente, era incinta all’ottavo mese - La Golf si è ribaltata sulla provinciale 55, parallela della Chiatalonga. Secondo primonumero.it