Una tre giorni di Festival per omaggiare il borgo storico di Montemarciano e i suoi poeti. Il Festival Marche Storie, giunto alla sua quinta edizione, propone nelle giornate 17, 18 e 19 ottobre la tappa di Montemarciano, che per la prima volta, grazie al riconoscimento regionale di "borgo storico", entra nel calendario della manifestazione regionale. Il Festival che quest’anno vuole celebrare la poesia e i teatri antichi, vede il borgo collinare di fronte all’Adriatico, impegnato in una ricca programmazione di eventi, per lo più gratuiti, che suggelleranno il weekend di metà ottobre. "Montemarciano un borgo di poeti", è stata chiamata così la kermesse in cui la poesia e i poeti saranno i protagonisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Montemarciano, 3 giorni dedicati ai suoi poeti