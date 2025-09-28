Montemarciano 3 giorni dedicati ai suoi poeti
Una tre giorni di Festival per omaggiare il borgo storico di Montemarciano e i suoi poeti. Il Festival Marche Storie, giunto alla sua quinta edizione, propone nelle giornate 17, 18 e 19 ottobre la tappa di Montemarciano, che per la prima volta, grazie al riconoscimento regionale di "borgo storico", entra nel calendario della manifestazione regionale. Il Festival che quest’anno vuole celebrare la poesia e i teatri antichi, vede il borgo collinare di fronte all’Adriatico, impegnato in una ricca programmazione di eventi, per lo più gratuiti, che suggelleranno il weekend di metà ottobre. "Montemarciano un borgo di poeti", è stata chiamata così la kermesse in cui la poesia e i poeti saranno i protagonisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: montemarciano - giorni
COPPA ITALIA #PROMOZIONE ? Terzo atto della saga infinita U.S. Montemarcianese - ASD US Castelfrettese. OGGI (ore 15.30, al Di Gregorio di Montemarciano) le due contendenti si affronteranno per la terza volta in 18 giorni nel ritorno dei sedicesi - facebook.com Vai su Facebook
MIMO 2025, 3 giorni dedicati ai motori sulla pista di Monza - Si scaldano i motori in vista del MIMO, il festival motoristico gratuito, arrivato alla 4a edizione, che si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 giugno presso l'Autodromo Nazionale Monza. Segnala ansa.it
Tutti giù in Cantina, 3 giorni dedicati alla cultura del vino - Prende il via oggi "Tutti giù in Cantina", festival della Cultura del Vino di Velletri (Roma) e appuntamento organizzato dal Crea Viticoltura ed Enologia e dall'associazione Idee in Fermento, giunto ... Come scrive ansa.it