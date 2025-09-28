Montefredane celebra la passione per i veicoli storici

Avellinotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montefredane, 28 settembre 2025 – Piazza Municipio e il Castello Caracciolo di Montefredane sono stati i luoghi della VIII Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca, evento promosso a livello nazionale dall’A.S.I. – Automotoclub Storico Italiano.L’iniziativa, organizzata dal Green Racing Club di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: montefredane - celebra

Montefredane celebra l’inclusione con il Mercatino Etnico dei giovani del SAI

montefredane celebra passione veicoliMontefredane capitale delle auto storiche: domenica show al Castello Caracciolo - Domenica 28 settembre 2025 Montefredane si prepara a diventare il cuore pulsante della passione motoristica grazie all’VIII Giornata Nazionale del Veicolo d’Epoca. Da corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Montefredane Celebra Passione Veicoli