Montanari celebra il 7 ottobre premiando la scrittrice palestinese che si rifiuta di condannare Hamas | laurea honoris causa dell’università di Siena

Secoloditalia.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è ben guardata dal condannare i terroristi di Hamas per le stragi del 7 ottobre, anzi, li ha praticamente ringraziati «per aver riportato la Palestina sulle prime pagine». Lei si chiama Suad Amiry, è una scrittrice palestinese, si professa «laica e di sinistra» e viene collocata tra i moderati arabi. Lunedì 6 ottobre, proprio alla vigilia della tragica ricorrenza delle stragi, degli stupri e dei rapimenti, in una macabra coincidenza di date, riceverà la laurea honoris causa dall’Università degli stranieri di Siena di Tomaso Montanari. Vergogna rosso sangue sulla scelta dell’università di Montanari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

montanari celebra il 7 ottobre premiando la scrittrice palestinese che si rifiuta di condannare hamas laurea honoris causa dell8217universit224 di siena

© Secoloditalia.it - Montanari celebra il 7 ottobre premiando la scrittrice palestinese che si rifiuta di condannare Hamas: laurea honoris causa dell’università di Siena

In questa notizia si parla di: montanari - celebra

montanari celebra 7 ottobreMontanari premia l’autrice anti-Israele. "Hamas? Ha avuto un grande merito" - Grata ai terroristi del 7 ottobre "per aver riportato la Palestina sulle prime pagine". Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Montanari Celebra 7 Ottobre