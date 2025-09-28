Montanari celebra il 7 ottobre premiando la scrittrice palestinese che si rifiuta di condannare Hamas | laurea honoris causa dell’università di Siena

Si è ben guardata dal condannare i terroristi di Hamas per le stragi del 7 ottobre, anzi, li ha praticamente ringraziati «per aver riportato la Palestina sulle prime pagine». Lei si chiama Suad Amiry, è una scrittrice palestinese, si professa «laica e di sinistra» e viene collocata tra i moderati arabi. Lunedì 6 ottobre, proprio alla vigilia della tragica ricorrenza delle stragi, degli stupri e dei rapimenti, in una macabra coincidenza di date, riceverà la laurea honoris causa dall’Università degli stranieri di Siena di Tomaso Montanari. Vergogna rosso sangue sulla scelta dell’università di Montanari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

