Mondiali volley l’Italia trionfa contro la Bulgaria | festa azzurra in finale
Gli azzurri dell’Italia maschile di pallavolo hanno vinto il secondo titolo mondiale consecutivo: travolta la Bulgaria in finale. Dopo la femminile, anche la nazionale maschile di pallavolo ha trionfato ai Mondiali di volley di questo 2025. Contro la Bulgaria non c’è stata storia: è stato trionfo azzurro. Mondiali volley: la maschile trionfa in finale, Bulgaria travolta. Nelle Filippine a Pasay City nella finale dei Mondiali di volley 2025 ha trionfato l’Italia contro la Bulgaria. Il match è terminato 3-1 in favore degli azzurri. Gli azzurri hanno vinto il primo set 25-21 e il secondo 25-17. Nel terzo set è arrivata la Bulgaria che ha reagito e ha vinto, d’orgoglio, il terzo set chiudendo 25-17. 🔗 Leggi su Sportface.it
