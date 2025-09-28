Oggi, domenica 28 settembre, sarà una giornata cruciale per il volley azzurro: l’Italia affronta la Bulgaria nella finale dei Mondiali 2025. L’appuntamento è fissato per le ore 12:30 (ora italiana) sul terreno di gioco di Pasay City, nelle Filippine, dove gli azzurri cercheranno di conquistare l’ennesimo titolo mondiale nel loro ricco palmarès. Il cammino dell’Italia e l’occasione . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Mondiali volley 2025, oggi la finale Italia-Bulgaria: orario e dove vederla